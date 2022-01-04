Валютный рынок вторника: ход торгов

В первый рабочий день нового 2022 года на межбанковском﻿ валютном рынке наблюдается низкая активность участников торгов.

Несмотря на желание продавцов поднять цены на безналичный доллар, реализовать стратегию роста у них не вышло. После того как покупатели продемонстрировали нежелание покупать дорогой доллар, котировки снизились в район 27,29-27,32 гривен, где и протекает малоактивная торговля. Состоянием на 13:00 объем сделок в торговой системе Bloomberg еле-еле достиг 75 млн долларов (что примерно на 20-25% ниже обычного дневного объема к этому времени).

Откровенно скучают сегодня и операторы наличного валютного рынка. Утренние попытки продажи наличного «американца» по 27,37-27,38 гривен успехом не увенчались, и вскорости ценники были переписаны в сторону снижения. К обеду наличный доллар продают в узком диапазоне 27,33-27,35 гривен, спрос на наличную валюту, по свидетельствам очевидцев, сегодня более чем скромный.

Евро на FOREX во вторник продолжил падение, начавшееся вчера, и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1278 доллара. После резкого роста 31 декабря, вызванного закрытием позиций перед концом года, евро второй день корректируется. Наличный евро сегодня продают по 30,79-30,82 гривен – это реакция на падение евро на FOREX, поскольку наличный доллар сегодня более-менее стабилен.

Российский рубль второй день подряд совершает резкие движения в паре с американским долларом; без поддержки Центробанка России, который отдыхает до 10 января, российскую валюту основательно «колбасит». Вот и сегодня с 74,40 доллар вырос к российскому рублю до 75,10 рублей за доллар. Подешевел в столице и наличный рубль, который перед Новым годом продавали по 3,67-3,70 гривны за 10 рублей: сегодня его свободно можно купить по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.

А вот польский злотый не только вырос в цене, но и начал пользоваться повышенным спросом. В столице дешевле 6,65 гривен его купить невозможно, а крупную сумму надо поискать.