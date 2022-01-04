Другие страны не будут воевать за Украину – Стефанишина

Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать в Украине. Украинская армия стоит и будет стоять на передовой. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас есть помощь со стороны отдельных стран НАТО. Мы заключаем соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности, через систему закупки НАТО. Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой" , - сказала Стефанишина.

Она отметила, что уже было анонсировано, что и ЕС, и Соединенные Штаты заранее подготовили предложения по введению новых санкций.

"То есть среди западных стран есть консенсус по принятию таких санкций. Эта информация была доведена до сведения российского президента. В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины" , - рассказала Стефанишина.

Вице-премьер напомнила, что Сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украины, включая $75 млн на летальное вооружение.