НАТО собирается на внеочередное заседание из-за действий РФ

Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России в Крыму и ОРДЛО, а также на границах Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.