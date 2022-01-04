НАТО собирается на внеочередное заседание из-за действий РФ
Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России в Крыму и ОРДЛО, а также на границах Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.
"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - говорится в сообщении.