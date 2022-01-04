Курортный Трускавец остался без водоснабжения: жители планируют забастовку

Курортный Трускавец Львовской области с населением около 30 тысяч с 3 января остался без водоснабжения. "Дрогобычводоканал" прекратил подачу воды из-за окончания действия договора и накопив задолженность почти 13 млн грн, сообщает Страна UA.

Об этом сообщил Департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобычводоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 9:00 часов 3 января КП "Дрогобычводоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец. Подписание договора запланировано на 4 января" , - говорится в сообщении.

В "Дрогобычводоканале" также сообщили, что по состоянию на 3 января 2022 года долг ООО "Трускавецкий водоканал" перед КП "Дрогобычводоканал" составляет 12,5 млн грн.

Жители Трускавца возмущены сложившейся ситуацией, в соцсетях призывают к забастовке 5 января под горсоветом в случае, если водоснабжение не возобновится 4 января.