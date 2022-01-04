Момент обрушения стены в Харькове попал на видео

В сети появилось видео момента обвала офисного здания по адресу пр. Гагарина, 20 в Харькове, который произошел 4 января. На кадрах видно, как менее, чем за минуту, стена упала и от нее осталась груда камней, сообщает Обозреватель.

Видео опубликовала Харьковская областная прокуратура. Сначала отпала небольшая часть фасада, после чего – сразу четыре этажа.

Спасатели провели эвакуацию людей. По имеющимся данным, произошло обрушение фасадной стены отселенного четырехэтажного дома. В результате происшествия никто не пострадал. Лишь повреждено перекрытие между тремя этажами. На данный момент здание оцеплено.

Причины обрушения выясняются. Однако, по данным местного Telegram-канала "Веха", он произошел из-за начатого рядом строительства.