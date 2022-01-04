Валютный рынок вторника: итоги дня

В первый рабочий день нового 2022 года торговля на межбанковском﻿ валютном рынке состояла из двух абсолютно непохожих друг на друга этапов. До обеда рынок пребывал в состоянии сонного спокойствия, а после 14 часов котировки безналичного доллара резко пошли вверх.

Поскольку экспортерам в конце года выплатили компенсацию НДС, сегодня они не торопились с продажами. Изначально продавцов было чуть больше, поэтому часть покупателей решила выждать. Те, кто не рисковал, заключали сделки в диапазоне 27,29-27,32 гривен. После 14 часов на рынок начали выходить с покупками компании-нерезиденты, которым выплатили очередную порцию дивидендов. Особо не торгуясь, они быстро раскупили все более дешевые предложения, а затем – и оставшиеся дорогие. Спекулянты почувствовали запах легких денег и стали выставлять все более дорогие заявки на продажу, что привело к сильному скачку котировок. Что удивительно: Национальный банк пока никак не отреагировал на происходящее. Похоже, на Институтской сегодня еще продолжают празднование Нового года.

Закрыли торги вторника на 12 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже выше, чем в конце прошлого года.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,21/27,32 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись очень широко: спред на открытии составил 11 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,39 гривен прошла в 9:42. С самого начала торгов продавцы начали двигаться навстречу пожеланиям покупателей. Но это-то и сыграло злую шутку с теми импортерами, кто решил выждать в надежде на более низкие цены. Действительно, с 11 до 14 часов торговля шла в узком диапазоне 27,29-27,32 гривен. Казалось, что так продлится до конца торгов, но после обеда число желающих купить валюту внезапно резко выросло. Те, кто решил выждать, поняли, что совершили ошибку, и тоже поспешили купить. В течение 1,5 часов ценник на покупку поднялся с 27,29 до 27,39 гривен; все, что было дешевле 27,43 гривен, раскупили. Торги завершили практически на дневных максимумах.

Котировки закрытия торгов – 27,37/27,44 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 3,8 млн по сравнению с концом года и составил 141,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2984 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2984 гривен. Официальный курс доллара на 5 января установлен на отметке 27,2976 гривен за доллар, рост на 1,94 копейки.

установлен на отметке 27,2976 гривен за доллар, рост на 1,94 копейки. Официальный курс евро на 5 января установлен на отметке 30,7739 гривен за евро, снижение на 14,87 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня выросла на 10 копеек. Утром «американца» готовы были отдавать за 27,33-27,35 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,43-27,45 гривен. Так наличный рынок отреагировал на послеобеденный межбанк.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1309 доллара. Начало нового года в мире сопровождается повышенной волатильностью. Вот и сегодня после роста до 1,1309 евро упал до отметки 1,1270, а потом снова вырос до 1,1315 доллара. Ближе к вечеру вырос и наличный евро: в первой половине дня его продавали по 30,79-30,82 гривен, а к вечеру – по 30,85-30,88 гривен.

Российский рубль в отсутствие поддержки со стороны Центробанка России (из-за длинных праздничных выходных) сегодня совершает резкие колебания по отношению к американскому доллару. С утренних 74,40 к вечеру он упал до 75,60 за доллар, а затем вновь укрепился до 75,15-75,20. Подешевел сегодня и наличный рубль; в столице сегодня продавали на 2 копейки дешевле, чем накануне, - по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.