В Украине изменили схемы комбинирования вакцин

Министерство здравоохранения Украины изменило схемы комбинирования вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, сообщает Новое время.

Решение приняли после рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Теперь вакцину CoronaVac можно объединять с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer), объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также после Moderna или Pfizer можно использовать вакцину AstraZeneca.

Интервал между введениями доз вакцины для всех схем одинаковый — 28 дней:

первая доза CoronaVac — вторая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca — вторая доза Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer или Moderna — вторая доза AstraZeneca.

В Минздраве уточнили, что такие же схемы можно использовать для дополнительной или бустерной вакцинации.

В сентябре главный санврач Игорь Кузин говорил, что смешивать можно только вакцины типа мРНК: например, первую дозу Pfizer и вторую Moderna и наоборот.