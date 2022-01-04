В Украине изменили схемы комбинирования вакцин
Министерство здравоохранения Украины изменило схемы комбинирования вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, сообщает Новое время.
Решение приняли после рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Теперь вакцину CoronaVac можно объединять с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Pfizer), объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также после Moderna или Pfizer можно использовать вакцину AstraZeneca.
Интервал между введениями доз вакцины для всех схем одинаковый — 28 дней:
- первая доза CoronaVac — вторая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca — вторая доза Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer или Moderna — вторая доза AstraZeneca.
В Минздраве уточнили, что такие же схемы можно использовать для дополнительной или бустерной вакцинации.
В сентябре главный санврач Игорь Кузин говорил, что смешивать можно только вакцины типа мРНК: например, первую дозу Pfizer и вторую Moderna и наоборот.