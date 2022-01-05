НБУ в 2022 году проверит 17 банков и Укрпошту

Нацбанк Украины в 2022 году проведет плановые проверки по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских финансовых учреждениях, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении регулятора, годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по итогам оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

В первом квартале 2022 года НБУ проверит банки:

— Восток, Укргазбанк и РВС Банк.

Во втором:

— Укрэксимбанк, Банк Сич, Глобус, Индустриалбанк и МТБ Банк.

В третьем:

— МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк.

В четвертом квартале;

— ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк Клиринговый дом и Универсал Банк.

Кроме того, НБУ проверит ряд небанковских финансовых учреждений, среди которых — АО Укрпошта.