НБУ в 2022 году проверит 17 банков и Укрпошту
Нацбанк Украины в 2022 году проведет плановые проверки по вопросам финмониторинга и соблюдения валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских финансовых учреждениях, сообщает Новое время.
Как говорится в сообщении регулятора, годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по итогам оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
В первом квартале 2022 года НБУ проверит банки:
— Восток, Укргазбанк и РВС Банк.
Во втором:
— Укрэксимбанк, Банк Сич, Глобус, Индустриалбанк и МТБ Банк.
В третьем:
— МР Банк, ТАСкомбанк, ОТП Банк и А-Банк.
В четвертом квартале;
— ПИБ, Мегабанк, Райффайзен Банк, банк Клиринговый дом и Универсал Банк.
Кроме того, НБУ проверит ряд небанковских финансовых учреждений, среди которых — АО Укрпошта.