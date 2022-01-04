"РФ использует Интерпол для политических преследований" - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на задержание в Неаполе украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу РФ, сообщает Новое время.

Денисова в Facebook подчеркнула, что обеспокоена безосновательным арестом Лавренчука. По ее словам, Россия злоупотребляет статусом интерпола и незаконно использует его для гибридной войны и политических преследований украинцев.

"Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это обычно делается в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами" , — объяснила омбудсмен.

Лавренчук — номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета, ректор Первой украинской школы театра и кино.

По информации Денисовой, Евгений Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учебу — там набирал курс его земляк, известный режиссер Роман Виктюк. После учебы он создал в Москве Польский театр и работал там. В 2014 году режиссер уехал из России в знак протеста против вторжения в Украину, три года был главным режиссером Одесского театра оперы и балета, работал над другими проектами в разных театрах.

Омбудсмен обратилась к прокурору Неаполя и своим коллегам из региона Кампанья и мунициалитета Неаполя, попросив проверить законность и обоснованность задержания украинцы, принять меры для его защиты и не допустить экстрадицию в Россию.

Также Денисова попросила руководителя Нацполиции Украины Игоря Клименко обратиться в генеральный секретариат Интерпола и выяснить правомерность использования РФ системы организации для преследования Лавренчука.

Украинский театральный режиссер был задержан 17 декабря 2021 года в Неаполе по запросу России об экстрадиции. Сейчас он находится под стражей.