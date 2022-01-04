Коломойский заявил, что не общался с Зеленским в Буковеле

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал пребывание в одном отеле с президентом Владимиром Зеленским на курорте Буковель. Об этом написал в Facebook журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов, сообщает Новое время.

По словам Коломойского, он узнал о приезде главы государства от журналистов и не общался с ним.

"Я только что покинул отель, уезжаю. Я заехал в Radisson 30 декабря. Насколько мне известно, президент остановился в другом крыле отеля, с отдельным входом и лифтом. Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в отеле и не знали, что президент заехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста Ткача, сегодня в 15:13. Еще раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение" , — цитирует Бутусов заявление Коломойского.

Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что президент Владимир Зеленский 4 января уехал отдыхать на курорт Буковель Ивано-Франковской области, где остановился в одной гостинице с Игорем Коломойским. По данным журналистов, оба поселились в пятизвездочном Radisson Blu Resort Bukovel на пятом этаже.

Коломойский в комментарии УП также сказал, что не видел и не планирует видеться с Зеленским.

Позже президент объяснил, что уехал для короткого зимнего отдыха.