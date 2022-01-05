В ЮАР полностью потушили пожар в здании парламента

Пожар в парламентском комплексе Южно-Африканской Республики, который вспыхнул утром 2 января, полностью потушили, сообщает УНИАН.

Согласно информации Deutsche Welle, во время пожара никто не пострадал, но комплексу нанесен значительный материальный ущерб. Полностью разрушен зал Национальной ассамблеи, где заседает парламент и где президент страны ежегодно выступает с обращением к нации. Другие части комплекса также сильно повреждены пламенем, дымом и водой.

Сильно пострадал также и исторический дом парламента, построенный в 1884 году. Здесь хранилось около 4000 единиц культурного наследия Южной Африки, включая редкие книги и произведения искусства, которые датируются XVII веком.

49-летний мужчина, задержанный в здании около 6 часов утра 2 января, предстал перед судом и взят под стражу. Его обвиняют в краже со взломом, поджоге, краже ноутбуков депутатов, документов и посуды.