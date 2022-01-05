США могут перебазировать военных в Европу - Пентагон

США пока не планируют увеличить военное присутствие в Европе, но если от стран-союзниц по НАТО поступит запрос, то Вашингтон его рассмотрит. Об этом заявил на брифинге для журналистов представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если возникнет ситуация с вторжением (России в Украину - ред.), если некоторые из наших союзников по НАТО запросят дополнительные силы, то мы конструктивно рассмотрим эти запросы" , - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности увеличения присутствия сил США в Европе.

"Пока что ничего из этого не произошло" , - добавил он.

Кирби напомнил об уже существующем "очень большом и надежном присутствии"сил США в Европе". По его словам, при необходимости Вашингтон может перебазировать в Европу своих военных.