На Закарпатье взорвался дом: пострадали два пенсионера

В Закарпатской области произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из сел Тячевского района, который разрушил здание летней кухни. Пострадали два пенсионера, сообщает Корреспондент.

По данным ГСЧС, в 16:06 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве без дальнейшего горения в летней кухне на улице Чонки в селе Бедевля.

На месте спасатели установили, что в результате взрыва получили травмы двое пенсионеров 1940 и 1946 годов рождения. Пожилых людей госпитализировали.

dsns.gov.ua

На месте работали спасатели 1-государственной пожарно-спасательной части города Тячев и местной пожарной команды пгт Тересва.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая должна выяснить обстоятельства взрыва.