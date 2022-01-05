В Алматы не работают общественный транспорт и интернет

В Алматы не работает общественный транспорт. Также в городе по-прежнемe не работает интернет, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Согласно информации казахстанских СМИ, многие организации не работают. Сотрудники остались дома.

Талгарская трасса открыта, но местные жители не смогли заехать в Алматы до 7 утра, машины разворачивали и отправляли назад. Количество машин по трассе в разы меньше, чем обычно, заторов и пробок нет.

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы пассажиров просят приезжать на рейс заблаговременно.