Польша упростила условия для заробитчан: Дуда подписал закон

Президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения к закону об иностранцах, которые предусматривают упрощение процедуры легализации трудовых мигрантов, сообщает Укринформ.

Как информирует канцелярия президента Польши, законом предусматривается упрощение процедуры предоставления вида на временное пребывание в Польше (до трех лет) лицам, желающим работать в стране в течение более длительного периода. Теперь от них не потребуют документов о наличии места жительства (договоров аренды помещения).

Кроме того, не нужно будет подавать документ о регулярном и стабильном доходе иностранца, вместо этого достаточно подтверждения о получении минимального дохода в Польше. Отменяется также требование оформлять новый вид на временное пребывание в стране в случае смены работодателя.

Закон также расширяет до 24 месяцев возможность пребывания иностранца в Польше на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении трудоустроить такое лицо. Предусматривается и упрощение процедуры подачи документов на получение карты поляка.

Ранее в комментарии агентству польские эксперты отмечали, что новый закон об иностранцах изменит характер трудовой миграции с краткосрочной на средне- и долгосрочную.

По приблизительным данным, сейчас в Польше могут находиться до 2 млн. украинцев.