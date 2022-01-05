Платные камеры в СИЗО пополнили бюджет на 7,8 млн

За пользование платной услугой предоставление улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах по состоянию на 30 декабря 2021 уплачено свыше 7,8 млн грн, сообщает Укринформ.

«7 823 278 грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Более 4,5 млн грн из них заработал Киевский следственный изолятор» , - говорится в Фейсбуке﻿ Министерства юстиции.

За счет этих поступлений продолжаются ремонты в обычных камерах следственных изоляторов.

По информации Минюста, камеры с улучшенными условиями пребывания открыты уже в 29 СИЗО по всей Украине.

Как сообщалось, правительство постановлением от 22 апреля 2020 года ввело экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах.

В августе заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что Минюст считает успешным этот экспериментальный проект и планирует его продлить.