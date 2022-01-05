Под Николаевом перевернулась фура с подсолнечным маслом

Вечером во вторник в Николаевской области перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла, сообщает Корреспондент.

Согласно данным Нацполиции ДТП произошло на автодороге Н-11 Николаев – Днепр на железнодорожном переезде Добровольский, в границах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады.

В результате происшествия из поврежденного грузовика начало вытекать масло. При этом водитель не получил серьезных травм.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта на данном переезде по обоим направлениям временно приостановлено. Принимаются меры по его восстановлению. На месте работают полицейские и техника ГСЧС.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.