Под Николаевом перевернулась фура с подсолнечным маслом
Вечером во вторник в Николаевской области перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла, сообщает Корреспондент.
Согласно данным Нацполиции ДТП произошло на автодороге Н-11 Николаев – Днепр на железнодорожном переезде Добровольский, в границах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады.
В результате происшествия из поврежденного грузовика начало вытекать масло. При этом водитель не получил серьезных травм.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта на данном переезде по обоим направлениям временно приостановлено. Принимаются меры по его восстановлению. На месте работают полицейские и техника ГСЧС.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.