Что ожидается на валютном рынке в среду
Недостаток предложения валюты в первый рабочий день нового года привел к резкому росту котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке.
Ситуацией воспользовались спекулянты, не преминувшие взвинтить цены при полном бездействии Национального банка, который вчера, похоже, даже не наблюдал за рынком. Таким образом, безналичный доллар вновь приблизился к уровню 27,50 гривен и сегодня протестирует его на прочность. Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что этот уровень уже будет болезненным для регулятора, и сегодня он все же отреагирует на происходящее или самостоятельно, или «попросив о помощи» госбанки. Мы ждем интервенцию на продажу в районе 27,50; если же случится так, что и сегодня Нацбанка на рынке не будет (что маловероятно), это будет означать разрешение на небольшую девальвацию гривны.
Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,35/27,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.
Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник вырос в цене на 10 копеек. Утром «американца» готовы были отдавать за 27,33-27,35 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,43-27,45 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,44-27,45 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.
Евро на рынке FOREX во вторник совершал резкие движения, то опускаясь до отметки 1,1270, то поднимаясь до 1,1321. Низкая ликвидность рынка в первые дни нового года способствует повышенной волатильности, что и отразилось в поведении евро в мире. Утром среды евро торгуется в узком 20-пунктовом диапазоне 1,1276-1,1296 доллара. Наличный евро в столице вчера вырос вслед за долларом: в первой половине дня его продавали по 30,79-30,82 гривен, а к вечеру – по 30,85-30,88 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,85-30,90 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня возможны резкие колебания цены евровалюты как в мире, так и в Украине.
Российский рубль во вторник 4 января упал по отношению к американскому доллару, который к вечеру стоил уже 75,60 рублей. Затем последовала небольшая коррекция до 75,20, а утром среды падение продолжилось: доллар состоянием на 8 утра торгуется в пределах 75,60-75,80 рублей. Наличный рубль в Киеве вчера подешевел на 2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Есть основания полагать, что и сегодня продажа будет происходить в этих же пределах. Скорость падения рубля и гривны к доллару примерно одинакова, поэтому соотношение рубля к гривне будет оставаться относительно стабильным.