Что ожидается на валютном рынке в среду

Недостаток предложения валюты в первый рабочий день нового года привел к резкому росту котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке.

Ситуацией воспользовались спекулянты, не преминувшие взвинтить цены при полном бездействии Национального банка, который вчера, похоже, даже не наблюдал за рынком. Таким образом, безналичный доллар вновь приблизился к уровню 27,50 гривен и сегодня протестирует его на прочность. Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что этот уровень уже будет болезненным для регулятора, и сегодня он все же отреагирует на происходящее или самостоятельно, или «попросив о помощи» госбанки. Мы ждем интервенцию на продажу в районе 27,50; если же случится так, что и сегодня Нацбанка на рынке не будет (что маловероятно), это будет означать разрешение на небольшую девальвацию гривны.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,35/27,50 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева во вторник вырос в цене на 10 копеек. Утром «американца» готовы были отдавать за 27,33-27,35 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,43-27,45 гривен. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,44-27,45 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX во вторник совершал резкие движения, то опускаясь до отметки 1,1270, то поднимаясь до 1,1321. Низкая ликвидность рынка в первые дни нового года способствует повышенной волатильности, что и отразилось в поведении евро в мире. Утром среды евро торгуется в узком 20-пунктовом диапазоне 1,1276-1,1296 доллара. Наличный евро в столице вчера вырос вслед за долларом: в первой половине дня его продавали по 30,79-30,82 гривен, а к вечеру – по 30,85-30,88 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 30,85-30,90 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня возможны резкие колебания цены евровалюты как в мире, так и в Украине.

Российский рубль во вторник 4 января упал по отношению к американскому доллару, который к вечеру стоил уже 75,60 рублей. Затем последовала небольшая коррекция до 75,20, а утром среды падение продолжилось: доллар состоянием на 8 утра торгуется в пределах 75,60-75,80 рублей. Наличный рубль в Киеве вчера подешевел на 2 копейки, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Есть основания полагать, что и сегодня продажа будет происходить в этих же пределах. Скорость падения рубля и гривны к доллару примерно одинакова, поэтому соотношение рубля к гривне будет оставаться относительно стабильным.