Nvidia анонсировала мощную игровую видеокарту

На мероприятии в рамках CES 2022 компания NVIDIA показала свой новый флагманский графический ускоритель – GeForce RTX 3090 Ti, сообщает УНИАН.

Внешне она не отличается от обычной версии без приставки Ti, но стала мощнее. Пиковая производительность выросла на 11% – с 36 до 40 терафлопс.

В новинке используется чип GA102 с 10752 CUDA-ядрами и 24 ГБ памяти стандарта GDDR6X с потенциальной пропускной способностью 1 ТБ/с – на 7.7% быстрее по сравнению с обычной "тридцать девяносто". При работе с трассировкой лучей обещают 78 RT-TFLOPS, а в операциях с искусственным интеллектом – 320 Tensor-TFLOPS.

Ранее указывали, что потребляемая мощность такой карты составит до 450 Вт, что может потребовать нового разъёма питания. Других подробностей о видеокарте NVIDIA не озвучила, в том числе и ориентировочную дату выхода видеокарты, а также ее стоимость, которая, похоже, составит более $2000.

RTX 3090 Ti – самая быстрая игровая видеокарта современности / фото NVIDIA

Также компания представила новую бюджетную видеокарту RTX 3050 за $250. Новинка построена на чипе Ampere и поддерживает все современные технологии: с включенной трассировкой лучей современные игры должны выдавать более 60 fps в 1080p-разрешении.

Для геймерских ноутбуков компания подготовила мобильные версии RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Вот их спецификации:

фото Nvidia

NVIDIA утверждает, что старшая модель даже мощнее десктопной Titan RTX и позволяет запускать игры на ультра-настройках – в 1440p они будут выдавать до 120 fps. Первые ноутбуки с новыми видеокартами появятся в феврале.

А меж тем в мире продолжается дефицит полупроводников, а цены на видеокарты по-прежнему далеки к рекомендованы. По оценкам NVIDIA и Radeon, ситуация начнет улучшаться только во второй половине года.