На трассе Киев – Харьков произошло ДТП с участием скорой

В Харьковской области близ Люботина поздно вечером 4 января произошло смертельное ДТП с участием скорой и автомобиля Škoda Octavia.

Как сообщает Telegram-канал СТО Харьков﻿, скорая двигалась со стороны Люботина в сторону Харькова.

СМИ сообщают, что водитель Skoda хотел заехать на территорию заправки и не убедился в безопасности маневра. В момент поворота в машину врезалась карета скорой помощи.

Водитель Škoda погиб на месте. Также пострадала находившаяся в скорой медсестра, она разбила лобовое стекло.