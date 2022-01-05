В Украине дорожают овощи: сколько стоит "борщовый набор"

В Украине продолжается новогодний рост цены на овощи. С начала 2022 года больше всего подорожали пекинская и цветная капуста. Высокая цена на рынке и на морковь, сообщает Сегодня.

Таким образом, на крупнейшем фермерском рынке юга "Неждана", что в селе Большие Копани в Херсонской области пекинская капуста уже стоит 15-20 грн/кг, хотя еще на прошлой неделе ее продавали по 7-12 грн/кг.

Цветная капуста подорожала до 18 грн/кг, а неделю назад она стоила 6-10 грн/кг. Морковь же выросла в цене на несколько гривен, с 8-9 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Продают дороже и другую капусту:

белоголовую – 10-12 грн/кг;

савойскую – 12-14 грн/кг;

красноголовую – 12-13 грн/кг;

романеско – 15-25 грн/кг;

молодую – по 10-12 грн/кг.

Для украинцев также подорожала и тыква. Ее продают по 5–6 грн/кг.

А вот на картофель стабильные цены – 5-7 грн/кг. На свеклу и лук также – 10 грн/кг, 9-12 грн/кг соответственно.

Сколько стоит мясо?

Курятина, в сравнении с декабрем, подешевела, а вот говядина выросла в цене. Но цена зависит от отдельных позиций.

В супермаркетах стоят: