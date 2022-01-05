Протесты в Казахстане: в центре Алматы начались столкновения
В центральной части Алматы в среду утром начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие пытались пройти через дворы на улицу Байтурсынова. Полиция начала применять против них спецсредства, сообщает Интерфакс.
По данным корреспондента, в ходе столкновений был ранен полицейский.
"На носилках лежит сотрудник полиции, в руках держит противогаз. Глаза закрыты, но вроде в сознании, шевелит губами", - сообщил журналист.
Очевидцы заявляют, что с улицы Шевченко в сторону Байтурсынова проехало около десятка военных грузовиков. Они подвозят ящики со светошумовыми гранатами.
В комендатуре Алматы сообщили, что в центре города продолжается операция по обеспечению правопорядка, жителей города просят воздержаться от прогулок.
В соцсетях начали появляться видео столкновений.
Orda.kz сообщает, что полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями и светошумовыми гранатами.
«Активисты стояли около пересечения улиц Байтурсынова — Карасай-батыра. Полицейские в полном обмундировании, со щитами, стояли на проезжей части. Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты», — говорится в сообщении.
Управление общественного здоровья Алматы сообщило, что в среду в лечебные учреждения города за медицинской помощью обратились 190 человек, пострадавших в массовых протестах. Среди всех пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских.
Напомним, со 2 января в Казахстане проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.
Также Токаев объявил о роспуске правительства, которое будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.