Sony анонсировала PlayStation VR2

Sony готовится к запуску серийного производства PlayStation VR 2. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в рамках презентации Sony на выставке CES 2022, сообщает Хайтек.

У устройства будет OLED-дисплей с разрешением 2000×2040 на глаз, также предусмотрена поддержка разрешения 4K с режимом расширенного динамического диапазона HDR. Частота обновления: 90 Гц или 120 Гц.

По словам Райана, в шлеме будут регулируемые линзы, а поле зрения составит 110 градусов.

Всего на устройстве разместят четыре камеры на шлеме и одна на контроллерах для отслеживания движения глаз, еще будет встроенный микрофон и возможность подключить наушники.

Для работы шлема потребуется один провод USB Type-C, подключаемый к PS5.

Райан также анонсировал первую большую новую эксклюзивную игру для PS VR2 — Horizon Call of the Mountain.