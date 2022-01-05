Эксперты назвали самые безопасные модели автомобилей

Европейская организация дорожной безопасности Euro NCAP, подводя итоги прошлого года, назвала самые безопасные модели авто на рынке, сообщает Судебно-юридическая газета.

Euro NCAP провел краш-тесты 33 различных автомобилей, 22 из которых получили максимальную оценку безопасности. В каждом из шести основных классов есть победители.

В категории «кроссовер» первенство одержал Nissan Qashqai. А в классе больших внедорожников эксперты отдали первое место Skoda Enyaq iV, обошедшему BMW iX.

Чешский автопром преуспел и в категории семейных автомобилей, потому что Skoda Fabia признана самой безопасной в классе. В категории «малый MPV» эксперты отдали первое место Toyota Yaris Cross.

А победителем в категориях «представительский автомобиль» и «электрокар» стал Mercedes-EQ EQS.