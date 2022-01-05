Эксперты назвали самые безопасные модели автомобилей
Европейская организация дорожной безопасности Euro NCAP, подводя итоги прошлого года, назвала самые безопасные модели авто на рынке, сообщает Судебно-юридическая газета.
Euro NCAP провел краш-тесты 33 различных автомобилей, 22 из которых получили максимальную оценку безопасности. В каждом из шести основных классов есть победители.
В категории «кроссовер» первенство одержал Nissan Qashqai. А в классе больших внедорожников эксперты отдали первое место Skoda Enyaq iV, обошедшему BMW iX.
Чешский автопром преуспел и в категории семейных автомобилей, потому что Skoda Fabia признана самой безопасной в классе. В категории «малый MPV» эксперты отдали первое место Toyota Yaris Cross.
А победителем в категориях «представительский автомобиль» и «электрокар» стал Mercedes-EQ EQS.
«2021 год был тяжелым годом для автомобильной промышленности: нехватка запчастей, в частности полупроводников, жалом в хвосте был и кризис Covid, сказавшийся на сроках разработки, производстве и продажах. Тем не менее, мы увидели, что на рынке появилось довольно много новых моделей автомобилей, многие из которых были электрическими или гибридными, и многие из них достигли пятизвездочного рейтинга, несмотря на высокие требования» - подытожил генеральный секретарь Euro NCAP Михиел ван Ратинген.