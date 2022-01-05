TikTok добавил кнопку репоста

Кнопка находится в меню "Поделиться", где также можно отправить видео друзьям через сообщения в самой соцсети или других мессенджерах, сообщает Сегодня.

Repost продвигает видео вашим друзьям в TikTok, но только тем, на кого подписаны и вы сами.

При этом репост видео не будет отображаться в вашем собственном профиле TikTok – оно отправляет видео только в каналы For You ваших друзей.

Интересно, что кнопка доступна не во всех TikTok – только в видеороликах при просмотре своей ленты For You.

Кроме того, репост можно будет удалить – вы можете нажать на меню "Поделиться"" а затем на "Удалить репост".