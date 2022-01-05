Большинство украинцев не готовы вступать в войска теробороны – опрос

Большинство украинцев не готовы брать участие в составе войск территориальной обороны, которые создают в регионах для защиты от возможного вторжения, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF).

"Большинство респондентов в пределах всей страны ответили, что лично не готовы принять участие в территориальной обороне. Готовы это сделать 32%" , — рассказали в UIF и подчеркнули, что настроения относительно готовности лично участвовать в территориальной обороне такие же, как в мае 2021 года.

Среди мужчин готовность защищать свой населенный пункт выше: 49% из них отвечают утвердительно, а среди женщин таких только 18%.

Наибольшую готовность к терробороне выражают люди в возрасте 35-44 года — 37%. Среди молодежи до 24 лет таких только 29%. Старшие люди тоже не проявляют особой активности по этому вопросу.

В ходе исследования было опрошено 2400 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка пропорционально стратифицирована по признакам "области Украины и г. Киев" и "тип населенных пунктов — городские/сельские". Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Напомним, с 1 января 2022 вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.