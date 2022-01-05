Самолет правительства Казахстана вылетел в Россию

В Сети появилась информация о бегстве элит из Казахстана на фоне массовых протестов, охвативших страну накануне, сообщает Диалог UA.

Из Казахстана за последние сутки вылетело в Европу порядка 10 частных рейсов. Эксперты считают, что бизнес-элиты начинают спасаться бегством.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, который отслеживает траекторию и маршрут движения воздушных судов в режиме реального времени, за последние сутки из Астаны и Алматы в Европу вылетело порядка десяти частных самолетов, которые принадлежат различным бизнесменам Казахстана.

Более того, Телеграм-канал "Украинский Диалог" сообщает, что правительственный бизнес-джет вылетел из Казахстана на территорию России. Состав пассажиров самолета остался неизвестным.