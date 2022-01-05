В Казахстане протестующие захватили грузовик с силовиками

В Актау на северо-западе Казахстана протестующие захватили грузовик с силовиками. Они заставили военных покинуть авто. В Алматы сообщают о пострадавших.

Позже в Сети появилось видео, как военных (или, возможно, это нацгвардейцы) волокут в машину.

Также в Алматы подожгли старую резиденцию президента Казахстана. Туда ворвались протестующие.

Кроме того, в Алматы из бизнес-центра у площади Республики эвакуируют людей.

Комендант Алматы Канат Таймерденов заявил﻿, что в городе "активизировались экстремистские группировки". Сожжено 120 машин, в том числе 33 скорых и пожарных. Пострадало 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов.

Сообщается, что в ходе протестов уже пострадали более 500 гражданских лиц.

Кроме того, в столице Казахстана городе Нур-Султан введен режим чрезвычайного положения (с 5 по 19 января). Ранее режим ЧП был введен в Алматы, в Алматинской и Мангистауской области.