В Днепре случайно нашли женщину, которая исчезла 20 лет назад

Во вторник, 4 января, сотрудники полиции обнаружили 57-летнюю женщину. Она числилась пропавшей с 2000 года и считалась мертвой с 2010 года, сообщает Информатор.

Около 12:00 неравнодушный житель Днепра заявил, что возле школы №111 лежит мужчина без признаков жизни. Полицейские, которые прибыли на место выяснили, что умерший пролежал там с 5 утра. Он оказался бездомным. Когда полицейские начали брать показания у свидетелей, то обнаружили женщину.

Она подтвердила, что знает умершего. В процессе разговора полицейские узнали, женщина-свидетель пропала без вести еще в 2000 году в Крыму. При этом родственники все еще вели розыск пропавшей, хотя в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей.

Женщина рассказала, что приехала в город к мужчине и решила у него остаться. Через какое-то время он умер, а его родственники выгнали ее из квартиры и ей пришлось жить на улице. Ее уже доставили в полицейский участок, правоохранители пытаются связаться с ее родственниками.