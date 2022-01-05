Валютный рынок среды: ход торгов

Сегодня на межбанковском﻿ валютном рынке спрос на безналичный доллар существенно превышает спрос. На старте торгов сумма заявок на покупку валюты в 4 раза превышала объемы, предлагаемые на продажу.

Национальный банк не стал дожидаться, чем это закончится, и уже в 10 утра вышел с продажей. Сначала регулятор закрывал самые дорогие заявки на покупку (по цене 27,45 гривен и выше), а затем, видя, что это не помогает, выставил на продажу сумму по цене 27,47 гривен. К моменту написания статьи покупатели уже начали понемногу покупать у Нацбанка по 27,47.

Вслед за безналичным начал резко расти и наличный курс доллара. Утром оптовые обменные пункты Киева предлагали наличного «американца» по 27,47-27,48 гривен, но к обеду ценник вырос на 5 копеек, до 27,52-27,53 гривен. Судя по сообщениям из регионов, появилось сразу много желающих конвертировать новогоднюю выручку в твердую валюту. В то же время операторы наличного валютного рынка сообщают о снижении предложения валюты от населения: видя, что курс растет, доллары и евро стали придерживать.

Евро на FOREX в среду опять пошел вверх и к моменту написания статьи поднялся до отметки 1,1322 доллара. После резких движений конца прошлого – начала этого года евро уже второй день подряд совершает движения вверх-вниз внутри диапазона шириной 55 пунктов, явно не в состоянии решить, расти ему или падать. А вот наличный евро сегодня явно не сомневается в направлении, следуя за наличным долларом. Утром его продавали по 30,90-30,95 гривен, но к обеду дешевле 31,00 евро уже не купить. Некоторые оптовые обменные пункты столицы, видя, что гривна падает, выставили евро на продажу по 31,05 и даже 31,10 гривен.

Российский рубль третий день подряд совершает резкие движения в паре с американским долларом; без поддержки Центробанка России, который отдыхает до 10 января, российскую валюту основательно «колбасит». Вот и сегодня доллар сначала опустился до 75,40, а затем вырос до 75,85 рублей за доллар. Что касается наличного рубля, с ним сегодня происходят интересные вещи: у одних оптовиков, которые спешат избавиться от российской валюты, еще остались старые цены 3,65 гривны за 10 рублей, другие, которые работают с ним более плотно, уже подняли их к привычным 3,67-3,69 гривнам за 10 рублей.