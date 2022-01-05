Протестующие в Казахстане требуют полной перезагрузки власти
Участники митингов в Казахстане выдвинули свои требования к власти – они хотят отставки президента, главы Совбеза, правительства и парламента, сообщает Украинская правда.
Требования протестующих:
- Немедленное освобождение всех политзаключенных.
- Полная отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета безопасности, правительства и парламента.
- Политические реформы: создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан — участников сопротивления в Казахстане, проведение силами временного правительства свободных выборов.
- Главным условием политических реформ является – неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдение прав человека, признание годов правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выход из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении завил, что сместил Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Совбез возглавит он сам.
Оператор "Казахтелеком" отключил интернет во всей стране. С перебоями работает мобильная связь.
Ряд казахстанских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны.
По словам представителя оператора Kcell сейчас "компетентные органы" Казахстана принимают меры "по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности".