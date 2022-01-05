В банке Киргизии произошел сбой из-за событий в Казахстане

В крупном банке Киргизии «Оптима Банк» произошел сбой из-за отключения интернета в Казахстане на фоне протестов. Соответсвующее объявление появилось на странице компании в Instagram, сообщает Лента.Ру.

Администраторы аккаунта банка разместили пост, в котором заявили, что «в связи со сбоями на магистральном канале провайдера связи на территории Республики Казахстан» у них начались трудности в работе.

Например, проблемы возникли с банкоматами. Помимо этого, не работают смс-банкинг и интернет-платежи. «Оптима Банк» также пришлось временно прекратить обслуживания платежных карт Элкарт и МИР.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выключили все мобильные сети. Кроме того, в стране не работают мобильный и обычный интернет. Недоступны мессенджеры, в частности WhatsApp и Telegram.