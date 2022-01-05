Валютный рынок среды: итоги дня

В среду спрос на безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке продолжил расти. Национальному банку пришлось провести три интервенции подряд, чтобы сдержать падение национальной валюты.

Главными покупателями, как и вчера, были компании-нерезиденты, конвертирующие полученные дивиденды. К ним присоединились импортеры ГСМ, спешащие оплатить новые контракты на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Кроме того, банки, которым в декабре Национальный банк изменил требования по валютной позиции, решили, что пришло время заработать, и тоже начали покупать «на позицию». Все это вылилось в серьезный спрос, удовлетворить который рынок был просто не в состоянии: многие экспортеры бездействовали из-за «новогодне-рождественских» каникул, части просто не нужна была гривна, т.к. они получили компенсацию НДС в конце декабря. Ситуацию опять пришлось спасать Национальному банку. Регулятор трижды появлялся на рынке: первый раз он продавал доллары по 27,45 гривен, второй – по 27,47, а третий – вышел с крупным ордером по цене 27,49 гривен, но продавать уже оказалось некому. Как итог, уровень 27,50, который усердно защищал НБУ, сегодня устоял.

Закрыли торги среды на 8,5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,35/27,50 (покупка/продажа).

Торги среды открылись еще шире, чем во вторник: спред на открытии составил 15 копеек. Долгое время продавцы не соглашались сбросить цену, вынуждая покупателей двигаться навстречу. Первая сделка на 1,5 млн долларов по цене 27,47 гривен прошла в 9:46. На старте объем заявок на покупку в 4 раза превышал объем на продажу; это стало одной из причин раннего появления регулятора. Нацбанк уже в 10 утра появился на рынке, но не с ордером на продажу. Сегодня он решил использовать тактику «выбора лучшей цены» и удовлетворял все сделки покупателей по цене 27,45 гривен и выше. Как только стало очевидно, что желающих купить по такой цене слишком много, Нацбанк ушел – и буквально через несколько минут выставил на продажу 50 млн долларов по цене 27,47 гривен. Второй выход Нацбанка заставил продавцов понервничать: часть из них выставила свои объемы чуть дешевле уровня регулятора. Но уже во время обеденного перерыва у Нацбанка начали покупать и к 14:15 весь предложенный им объем разобрали. НБУ тут же выставил очередной ордер на продажу по цене 27,49 гривен – и этого оказалось достаточно. Решимость в защите уровня 27,50 была слишком очевидна – и покупатели поняли, что выше доллар пока не пустят. Еще несколько сделок – и рынок успокоился.

Котировки закрытия торгов – 27,455/27,48 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 93 млн по сравнению с вторником и составил 234,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4507 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,4507 гривен. Официальный курс доллара на 6 января установлен на отметке 27,4551 гривен за доллар, рост на 15,75 копеек.

установлен на отметке 27,4551 гривен за доллар, рост на 15,75 копеек. Официальный курс евро на 6 января установлен на отметке 31,0421 гривен за евро, рост на 26,82 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня выросла еще на 10 копеек. Утром «американца» продавали по 27,47-27,48 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,57-27,58 гривен. Некоторые опты поставили к вечеру курс продажи доллара 27,60.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1335 доллара. Сегодня американский доллар вновь падает против пула ведущих мировых валют; это сопровождается ростом цен на золото и нефть. Наличный евро под воздействием сразу двух векторов роста подорожал сразу на 20 копеек: с утренних 30,90-30,95 - до 31,10-31,15 гривен.

Дорожающая нефть пока не оказала сильной поддержки российскому рублю, который сегодня торгуется в пределах 75,40-75,80 за доллар. В столице цены на наличный рубль сегодня довольно разнообразные: есть оптовые обменные пункты, где, как и вчера, продают рубль по 3,65 гривны за 10 рублей, но большинство подняло цену до 3,67-3,69 гривен, реагируя таким образом на падение гривны в Украине.