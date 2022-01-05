В Украину вернутся морозы и мокрый снег

В четверг, 6 января, в Украине начнет холодать. Первыми снижение температуры ощутят жители западных и северных областей, где ночью ожидаются морозы, сообщает УНИАН.

При этом на юге Украины сохранится теплая и сухая погода﻿, до +12°.

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