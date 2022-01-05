В Украину вернутся морозы и мокрый снег

В четверг, 6 января, в Украине начнет холодать. Первыми снижение температуры ощутят жители западных и северных областей, где ночью ожидаются морозы, сообщает УНИАН.

При этом на юге Украины сохранится теплая и сухая погода﻿, до +12°.

Узнайте погоду в вашем городе:
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    • В Киеве﻿ завтра будет пасмурно, сплошная облачность, возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
    • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +3°, снег.
    • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
    • В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
    • В Тернополе 6 января ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
    • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.
    • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°, снег с дождем.
    • В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
    • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, снег с дождем.
    • В Виннице завтра будет -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
    • В Житомире в четверг будет ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
    • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь со снегом.
    • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
    • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+5°, дождь.
    • В Одессе 6 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
    • В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
    • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
    • В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
    • В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+3°, пасмурно, сплошная  облачность, дождь со снегом.
    • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
    • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
    • В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+11°.
    • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
    • В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

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