У Зеленского показали, как снимали новогоднее поздравление

Опубликовано видео того, как записывали новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. Его обнародовали после скандала, когда гости рассказали, что съемки длились три дня, сообщает Обозреватель.

Ролик размещен 5 января в Telegram-канале главы государства. В нем показано, что осталось за кадром поздравления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр со съемок поздравления.

На видео есть отрывок общения Зеленского с приглашенными гостями. В частности, он спросил долго ли те ждали и получил в ответ "Нет", что вызвало смех всех присутствующих.

"Благодарен, что вы все сюда пришли. Это большая честь для нас" , – добавил президент.

Кадр со съемок поздравления.

Напомним, что один из приглашенных на запись инженер-оптик Олег Ангельский заявил, что съемки новогоднего поздравления длились три дня. А гостей угощали бутербродами и безалкогольным "Живчиком" вместо шампанского.

Поздравление главы государства разделило украинцев на два лагеря. Одним оно понравилось, другие напомнили о невыполненных обещаниях.