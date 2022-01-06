Бенфика отстранила нападающего сборной Украины от тренировок

Форвард лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на COVID-19, сообщает УНИАН.

Коронавирус обнаружили также у других игроков "Бенфики" - Пицци, Миле Свилара и Неманьи Радоньича. 26-летний Роман вместе с инфицированными партнерами по команде отправился на самоизоляцию.

Напомним, что в последнем матче Роман отметился забитым мячом в воротах "Порту".

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"