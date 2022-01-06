Бенфика отстранила нападающего сборной Украины от тренировок

Бенфика отстранила нападающего сборной Украины от тренировок
Фото: Pixabay

Форвард лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук сдал положительный тест на COVID-19, сообщает УНИАН.

Коронавирус обнаружили также у других игроков "Бенфики" - Пицци, Миле Свилара и Неманьи Радоньича. 26-летний Роман вместе с инфицированными партнерами по команде отправился на самоизоляцию.

Напомним, что в последнем матче Роман отметился забитым мячом в воротах "Порту".

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"

  • Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
  • После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
  • Нападающий провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи.
  • 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики". Затем он долго не забивал в чемпионате Португалии - сухую серию удалось прервать 19 декабря.
  • 8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".

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