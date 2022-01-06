Австралия аннулировала визу теннисисту Джоковичу

Австралийские власти аннулировали визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Он прилетел в среду вечером в Мельбурн для участия в Australian Open, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Австралийская пограничная служба аннулировала визу Джоковича. Спортсмену, по всей вероятности, придется в ближайшее время покинуть страну.

Игрок прибыл в Мельбурн в среду, где власти заметили ошибку в его заявке.

Джокович должен был сыграть в Открытом чемпионате Австралии после того, как его освободили от правил вакцинации.

"Ему сказали, что он будет депортирован, но его адвокаты заявили, что будут оспаривать это решение" , - говорится в сообщении.

Звезду тенниса опрашивали в комнате в аэропорту Мельбурна в течение нескольких часов, выясняли его статус визы и освобождения от налогов.