Ермак обсудил с Госдепом ситуацию вокруг Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил ситуацию вокруг украинских границ с помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает Корреспондент.
"Рад, что отношения и коммуникация наших стран стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень. Только что разговаривал с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид", - информировал в Twitter Ермак.
Стороны обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты в сфере безопасности.
"Важно, что Украина и Соединенные Штаты всегда на постоянном контакте, как и должно быть в отношениях настоящих стратегических партнеров и друзей", - отметил Ермак.