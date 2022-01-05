Ермак обсудил с Госдепом ситуацию вокруг Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил ситуацию вокруг украинских границ с помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, сообщает Корреспондент.

"Рад, что отношения и коммуникация наших стран стали еще более регулярными и вышли на качественно новый уровень. Только что разговаривал с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид" , - информировал в Twitter Ермак.

Стороны обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты в сфере безопасности.