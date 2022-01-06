Участники штурма Капитолия баллотируются на должности в США

В США баллотируются на выборные должности по меньшей мере 57 человек, сыгравших роль в событиях 6 января — собравшись у лестницы Капитолия, штурмовав сам Капитолий или посетив митинг Save America, предшествовавший беспорядкам, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Politico по результатам обзора отчетов о делах Министерства юстиции, публикаций в социальных сетях, сообщений в новостях и интервью с участниками событий

Politico пишет, что, вместо того чтобы лишить права на государственную службу, события 6 января "послужили политическим плацдармом для десятков республиканцев, которые в этом году будут участвовать в выборах на федеральные, государственные и местные должности".

Как сообщается, только в прошлом году 11 протестующих были избраны на должности от законодательного органа штата в городской совет и в школьный совет.

В этом году более двух десятков баллотируются в Конгресс, законодательное собрание штата или на должности исполнительной власти, включая по крайней мере двух протестующих, фактически вошедших в Капитолий.

В частности, Джейсон Хоуленд, которого сфотографировали внутри Капитолия США 6 января, баллотируется в парламент штата Мичиган.

По меньшей мере, пятеро участников событий 6 января готовятся к губернаторской гонке, среди них Даг Мастриано, сенатор штата Пенсильвания и ведущий голос в национальном движении за дискредитацию результатов выборов 2020 года.