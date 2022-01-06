Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение из-за рубежа

ОДКБ подтвердила получение обращение Казахстана об оказании помощи. В нем говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится на сайте ОДКБ. Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности и направил обращения главам государств-членов ОДКБ об оказании помощи.

В связи с этим ОДКБ решила направить коллективные миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".