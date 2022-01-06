В ОБСЕ отреагировали на события в Казахстане

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал к прекращению насилия в Казахстане, мирному восстановлению правопорядка и обеспечению гражданских свобод, сообщает Укринформ.

Соответствующее заявление Рау обнародовано на сайте ОБСЕ.

"Внимательно слежу за последними событиями в Казахстане. Я твердо убежден, что насилие никогда не является ответом для ослабления такой напряженности. Именно поэтому я призываю к мирному возвращению к порядку и уважению к демократическим процессам. Права и свободы, включая свободу собраний и выражение взглядов, должны быть защищены" , - заявил действующий глава ОБСЕ.

Он отметил, что деэскалация ситуации и вовлечение всех сторон в диалог "являются важнейшими инструментами обеспечения стабильности в стране".

По словам Рау, ОБСЕ готова помочь Казахстану и поддерживать его на пути политических реформ при полном соблюдении международных обязательств.