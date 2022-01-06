В Киеве посреди поля нашли труп девушки
В Киеве в Подольском районе недалеко от жилого дома нашли мертвого человека, сообщает УНИАН.
"Страшную находку человеческого тела (предварительно - девушка) обнаружили недавно в поле неподалеку от жилого дома на Ивана Выговского, 24В (в сторону Варшавского)", - информирует Telegram-канал "Киев Оперативный".
На месте работали правоохранители. На обнародованной фотографии видно, что тело было закопано в землю посреди поля. Пока неизвестно при каких обстоятельствах его удалось разыскать.
Внимание! Фото не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой