В Киеве посреди поля нашли труп девушки

В Киеве в Подольском районе недалеко от жилого дома нашли мертвого человека, сообщает УНИАН.

"Страшную находку человеческого тела (предварительно - девушка) обнаружили недавно в поле неподалеку от жилого дома на Ивана Выговского, 24В (в сторону Варшавского)" , - информирует Telegram-канал "Киев Оперативный".

На месте работали правоохранители. На обнародованной фотографии видно, что тело было закопано в землю посреди поля. Пока неизвестно при каких обстоятельствах его удалось разыскать.

Внимание! Фото не рекомендуется для просмотра детям, женщинам и людям со слабой психикой