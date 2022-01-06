Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду курс безналичного доллара вплотную приблизился к уровню 27,50 гривен. Национальному банку пришлось провести три интервенции подряд, чтобы сдержать падение национальной валюты.

Первый раз регулятор вышел с продажей на уровне 27,45 гривен, затем продал 50 млн долларов по цене 27,47 гривен, после чего выставил еще один ордер на продажу по цене 27,49. Сегодня давление на гривну сохранится; все будет зависеть от того, насколько активно и на каком уровне Национальный банк будет проводить интервенции. Без участия НБУ уровень 27,50 удержать не смогут.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,45/27,55 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду выросла еще на 10 копеек. Утром «американца» продавали по 27,47-27,48 гривен, а к вечеру ценник подскочил до 27,57-27,58 гривен. Некоторые опты поставили к вечеру курс продажи доллара 27,60. Сегодня утром продажа будет стартовать с 27,58-27,60 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в среду сначала вырос до отметки 1,1345, а затем резко пошел вниз после публикации протоколов заседания ФРС США от 15 декабря. Сила экономики США и высокая инфляция могут привести к более раннему началу циклу повышения ставок, а также сделать его более быстрым, говорится в тексте документа. Утром четверга евро торгуется в узком диапазоне 1,1303-1,1320 доллара. Наличный евро в столице вчера продолжил расти вслед за долларом: утром его продавали по 30,90-30,95 гривен, а к вечеру – по 31,10-31,15 гривен. Сегодня утром продажи начнутся в пределах 31,00-31,10 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня опять возможны резкие колебания цены евровалюты как в мире, так и в Украине.

Российский рубль в среду 5 января продолжил падение к американскому доллару. Поздно вечером доллар стоил уже 76,80 рублей. Ночью была попытка коррекции до 75,60, затем доллар вырос к рублю до 77,30 и через пару часов подешевел до 76,60 рублей. Такие резкие колебания происходят из-за бездействия Центробанка России, который выходной до 10 января. Наличный рубль в Киеве вчера продавали по цене от 3,65 до 3,69 гривен за 10 рублей. Такой же разброс цен сохранится и сегодня: в ситуации, когда и рубль, и гривна совершают сильное падение, спрогнозировать, кто упадет сильнее, сложно, поэтому оптовые обменные пункты перестраховываются, ставя более низкий курс покупки и завышая курс продажи российской валюты.