Зачистка Алматы от протестующих: стало известно о десятках жертв

Протесты в Казахстане обросли новыми подробностями – в крупнейшем городе Казахстана Алматы в четверг утром, 6 января, от протестующих зачищена площадь Республики, сообщает УНИАН.

Цент города оцепили несколько сотен силовиков в камуфляже и в масках и стреляли по участникам акции протеста.

В ходе антитеррористической операции в Алматы ликвидировали десятки человек, личности жертв устанавливаются, рассказала пресс-секретарь Департамента полиции Салтанат Азирбек государственному телеканалу "Хабар 24".

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", – сказала она в эфире телеканала Хабар-24.

В ночь на 6 января протестующие пытались взять штурмом здание полиции Алматы, десятки нападавших ликвидировали.

СМИ публикуют видео зачистки площади Республики в Алматы.

Акции протеста в Казахстане – что нужно знать﻿

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента Касыма-Жомарта Токаева и выступают против коррупции. Протестующие также начали пытаться штурмовать админздания.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент принял отставку правительства. Глава государства решил, что временно исполнять обязанности премьер-министра должен первый заместитель главы правительства – министр финансов Алихан Смаилов.

Власти Казахстана решили по всей стране ввести чрезвычайное положение.

В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию для установления порядка. Потом стало известно, что была стрельба, и протестующих якобы окружили военные.