Канада всегда будет поддерживать Украину – глава МИД

Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Канады, в том числе и в ситуации вероятной российской агрессии, сообщает Укринформ.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась между Россией и Украиной. Канада всегда будет помогать своим союзникам и будет поддерживать Украину и украинцев" , - подчеркнула Джоли.

Очільниця МЗС Канади додала, що з нетерпінням чекає на віртуальну зустріч глав МЗС країн НАТО, заплановану на 7 січня.