Отдых в Европе: лучшие города для зимнего путешествия

Новогодние праздники продолжаются, и еще есть время запланировать отпуск. Однако, куда поехать, чтобы понравилось детям, подросткам и взрослым, сообщает Обозреватель.

Заальбах, Австрия

История ныне известного курорта началась очень давно. Многие века Заальбах находился в тени своего известного соседа – Целль-ам-Зее – куда уже в конце 19 века приезжали поклонники зимних видов спорта. Все изменилось, когда в 1898 году мужчина по имени Йозефф Волнер подарил местному жителю Бахману лыжи. Тот в свою очередь и не подозревал, что делать с этими палками. К счастью, рядом оказался умный учитель, который уже знал о новом увлечении европейцев и решил обучать этому спорту детей в школе. Через несколько лет в город стали приезжать туристы. Так и начал курорт разрастаться и в конце концов стал на одну планку с лучшими международными направлениями отдыха.

В Заальбасе расположен известный горнолыжный курорт. Источник: pixabay.com

Сейчас здесь работает 6 полноценных лыжных школ для взрослых, 2 – для детей и сад для дошкольников. Всего в Заальбахе 124 трассы разных уровней сложности общей площадью 200 гектаров. Кроме того, в городе обустроено 40 километров дорожек для пеших прогулок, созданы условия для развития менее популярных направлений, таких как карвинг, сквош, телемарк.

В городе много пешеходных маршрутов. Источник: pixabay.com

Малага, Испания

Большой портовый город находится на юге Испании, так что даже зимой здесь комфортная температура для долгих спокойных прогулок. Дожди на этой территории бывают довольно редко, а температура воздуха зимой 8-19 градусов. Конечно, в этот период трудно наслаждаться прекрасными местными пляжами, однако в Малаге есть много интересных локаций.

В Малаге тепло даже зимой. Источник: pixabay.com

Прежде всего стоит посетить крепость Алькабаса, расположенную на склоне горы. Ее построили еще в 11 веке. Благодаря удачному расположению укрепление считается одним из самых неприступных во всей Испании.

В Малаге родились такие известные личности как Пикассо и Бандерас. Многие местные гостиницы, рестораны и магазины носят их имена. Это же касается нескольких музеев, где можно ознакомиться с жизнью и творчеством этих мужчин.

В городе много хороших туристических локаций. Источник: pixabay.com

Рига, Латвия

Культурный и административный центр Латвии привлекает большим количеством музеев, концертных залов и галерей. Чтобы их все обойти, недели точно не хватит. А еще стоит посетить исторический центр города, наполненный множеством интересных заведений.

В Риге на каждом шагу музеи и галереи. Источник: pixabay.com

Зимой в Риге царит особая рождественская атмосфера. В малоизвестном для туристов квартале Калнциема проходят ремесленные ярмарки. Здесь можно приобрести игрушки и одежду ручной работы, найти антикварные украшения и эксклюзивные сувениры.

Чтобы почувствовать душу старого города, следует отправиться на Ратушную площадь. Еще одним популярным среди туристов местом считается готическая церковь Святого Петра, где ежемесячно проходят разные концерты и выставки.

В Риге очень интересна архитектура. Источник: pixabay.com

Каламбака, Греция

Этот город стал известен благодаря уникальным монастырям Метеоры, расположенным на склонах гор. Раньше их было больше 20, сейчас функционирует всего 6. Попасть сюда на экскурсию очень сложно. Неповторимость этих сооружений в том, что они расположены на высоте почти 300 метров над уровнем моря. А строили их во времена, когда никакой техники не было и приходилось делать все вручную.

Монастыри Метеоры. Фото: Pixabay

Уже с 6 утра у входов в святыни стоят сотни туристов и паломников, которые хотят своими глазами увидеть, как живут местные монахи. Гиды проводят людей в небольшие кельи, местные церкви и Музей иконописи.

Каламбака – очень колоритный город. Источник: pixabay.com

Таллин, Эстония

Старый город на берегу Балтийского моря объединяет все преимущества для семейного туризма. Здесь есть много мест для прогулок, красивые отели и рестораны со вкусными национальными блюдами. Кстати, здесь всегда очень безопасно. Уровень преступности в Таллине один из самых низких в Европе, а жители столицы всегда готовы прийти на помощь.

Столица Эстонии очень хороша зимой. Источник: pixabay.com

Несомненно, всем туристам стоит увидеть старый город, расположенный за большой каменной стеной, Ратушную площадь, Вирусные ворота, переулок Катарины и многочисленные соборы. Не пройдите мимо местных таверн со вкусными деликатесами.

В Таллинне много интересных локаций. Источник: pixabay.com

Большинство стран Европы сейчас закрыты для туристов из Украины. Но список государств, куда все же можно поехать с каждым днем увеличивается. Перед поездкой изучите правила посещения выбранной страны.