Китай прокомментировал ситуацию в Казахстане

Китай надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане и считает происходящее там внутренним делом этой страны. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

"То, что происходит в Казахстане, является внутренним делом этой страны" , - сказал он.

Он добавил, что в Китае "уверены, что власти смогут урегулировать проблему надлежащим образом" .

"Надеемся, что ситуация стабилизируется и социальный порядок будет восстановлен" , - указал Ван Вэньбинь.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ.

Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие.