Казахстан вводит госрегулирование цен на топливо

Казахстан вводит госрегулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Об этом, со ссылкой на пресс-службу правительства республики, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана" , - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правительства, цены в разных регионах на сжиженный газ будут варьироваться от 50 до 75 тенге за литр.

Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.

"Введено временное (на 180 дней) государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива" , - говорится в сообщении.

Установлены следующие предельные цены на розничную реализацию бензина с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 - 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 - 182 тенге за литр, марка АИ-95 - 215 тенге за литр.

Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона: от 230 тенге до 260 тенге за литр.

Напомним, протесты в Казахстане начались как раз из-за резкого роста цен на сжиженный газ.