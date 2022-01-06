Переболевшие "Омикроном" имеют высокий риск повторного заражения

Риск повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" более чем в два раза выше, чем после заражения "Дельтой". Об этом заявил врач-терапевт Константин Хоманов, сообщает ТАСС.

"Вариант коронавируса "Омикрон" имеет ряд мутаций в спайк-белке, который отвечает за взаимодействие с клетками тела человека и облегчает проникновение вируса. "Омикрон" обладает высокой скоростью распространения, сниженной восприимчивостью к доступным терапевтическим препаратам (моноклональных антител), может уменьшить эффективность иммунного ответа организма в результате предыдущей болезни либо вакцинации. Риск повторного заболевания при заражении "Омикроном" - 19%, а при "Дельте" - 8%", - рассказал эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "Омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, Омикрон-штамм к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.