BMW научила автомобиль менять цвет

На открывшейся в США выставке потребительской электроники CES-2022 компания BMW представила концепт iX Flow с технологией E Ink. Автомобиль покрыт специальной "электронной бумагой", которая меняет цвет на противоположный под воздействием электрического поля, сообщает Обозреватель.

Необычный концепткар создан при активном участии американской компании E Ink, одного из пионеров в области создания "электронной бумаги".

В BMW iX Flow используется электрофоретическая пленка E Ink Prism

В BMW iX Flow используется электрофоретическая пленка E Ink Prism, разработанная E Ink для архитекторов и дизайнеров. Аналогичная технология активно применяется в электронных книгах, но для автомобилей ее еще не использовали.

По мнению дизайнеров компании BMW, технология E Ink позволит в будущем расширить возможности для персонализации автомобилей. Электрофоретическая технология, стимулируемая электрическими сигналами, выводит на поверхность пигменты различных цветов, в результате чего кузов приобретает желаемый цвет. Инновационная технология E Ink открывает совершенно новые способы изменения внешнего вида автомобиля в соответствии с эстетическими предпочтениями владельца, условиями окружающей среды или даже функциональными требованиями. Причем, по мнению дизайнеров BMW, технология может быть реализована как снаружи, так и внутри будущих серийных автомобилей.

Принцип действия "электронной бумаги" основан на явлении электрофореза – перемещения мелких частиц под влиянием электрического поля. Между двумя слоями пленок-электродов находится жидкость с окрашенными частичками выполняющие роль пикселов. Белые частички имеют положительный заряд, а черные – отрицательный. При пропускании через электроды тока, частички всплывают или наоборот погружаются, в зависимости от заряда. Все это происходит очень быстро, что позволило активно внедрить технологию для создания электронных книг и КПК.

Возможность изменения цвета кузова и элементов салона поможет снизить потребление энергии в автомобиле, направленной на обеспечение климатического комфорта в салоне. За счет того, что белая поверхность отражает намного больше солнечного света, чем черная, изменение цвета поверхности позволит снизить расходы на охлаждение салона летом. В холодное время года темный кузов поможет поглощать больше тепла от солнца. В обоих случаях выборочная смена цвета может помочь сократить затраты энергии для охлаждения или обогрева автомобиля, а в электромобиле это будет способствовать увеличению запаса хода.

Еще одним достоинством технологии E Ink является ее энергоэффективность. В отличие от дисплеев или проекторов, электрофоретическая технология не требует абсолютно никакой энергии для поддержания постоянного выбранного цветового состояния. Электроэнергия используется только во время короткой фазы смены цвета.